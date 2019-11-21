Депутаты гордумы не доверяют предоставляемой им информации об уборке снега Председатель профильной комиссии пообещал ездить зимой на осмотр улиц и дворов.

Цифры, характеризующие готовность коммунальных служб к уборке дорог и прилегающих территорий в зимний период, предоставляемые депутатам гордумы, вызывают сомнение.

Об этом по итогам заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству сказал журналистам ее председатель Владимир Аношкин. По его словам, одна из задач обсуждений этой темы на заседаниях комиссии – взбодрить дорожные предприятия и ДУКи.

Владимир Аношкин сказал, что зимой депутаты проводят объезд города в целях изучения ситуации по уборке снега. Он подчеркнул, что такой интерес у депутатов не пропал, и что вне зависимости от того, как обслуживающие организации подготовятся к зиме, депутаты поедутпо по улицам города вместе с ними и будут проверять, будут заходить во дворы, будут изучать ситуацию на дорогах.

Председатель комиссии по городскому хозяйству напомнил, что в конце прошлой зимы во время очередного осмотра территорий депутаты убедились, что те цифры, которые им были предоставлены, не соответствуют фактическим. Члены комиссии во время объезда города не наблюдали на участках ранее заявленного количества работников и техники. И результат был налицо – снег по щиколотку. По его словам, ясное дело, что тут никто не убирался. Владимир Аношкин пообещал, что, когда выпадет снег в текущем году, депутаты устроят объезд и посмотрят, сколько техники работает на местах.

Руководитель профильной комиссии назвал большим делом те начинания, которые продвигает глава города Владимир Панов. Имеется в виду, в первую очередь, сайт «АнтиСнег», куда каждый нижегородец в онлайн-режиме может отправить фотографию неубранной территории. Однако одной только информации недостаточно. На каждый сигнал домоуправляющие компании должны будут направить людей и технику. Поэтому надо, чтобы люди и техника были.

Ранее мы сообщали, что главы районных администраций вместе с представителями коммунальных компаний провели в октябре и ноябре непосредственный осмотр техники, предназначенной для уборки снега на дорогах и во дворах. Первые уборочные работы в городе этой осенью были проведены в установленный срок и без замечаний со стороны нижегородцев по качеству уборки

Напомним также, что Глава города Владимир Панов в ходе прошлого зимнего сезона регулярно совершал объезды улиц и дворов, проверяя качество уборки снега и общаясь на эту тему с жителями районов Нижнего Новгорода.