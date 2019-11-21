Началось оглашение документов в суде по делу экс-главы Оренбурга

Сторона обвинения начала оглашать письменные доказательства на заседании по делу бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова в Ленинском районном суде города. В настоящее время представитель прокуратуры зачитал материалы, которые касаются обстоятельств задержания экс-замглавы Оренбурга Геннадия Борисова при получении взятки.

Правоохранители обнаружили меченые купюры под сиденьем в машине бывшего чиновника. Они были упакованы в пакет из книжного магазина. Также были оглашены материалы, связанные с обыском в доме и рабочем кабинете Евгения Арапова.

По версии правоохранителей, в июле 2012 года бывший глава Оренбурга через подставное лицо создал коммерческую фирму, которая заключала с администрацией Оренбурга договоры аренды недвижимости, находящейся в муниципальной собственности. После этого указанная компания сдавала имущество предпринимателям в субаренду и зарабатывала на этом.

Доход компании за шесть лет работы превысил 14 млн руб. Кроме того, силовики выяснили, что в мае прошлого года экс-глава Оренбурга получил от своего бывшего заместителя Геннадия Борисова 400 тыс. руб. за попустительство по службе в пользу взяткодателя.

Бывший замглавы Оренбурга осужден на 2,5 года колонии. Евгений Арапов дал подписку о невыезде. Ранее он содержался в СИЗО, затем был переведен под домашний арест.

Георгий Портнов