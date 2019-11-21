Более трети челябинцев считают, что женщин во власти должно быть больше

Социологи челябинского филиала РАНХиГС провели опрос среди жителей челябинска, узнав у них, считают ли те, что женщин в органах региональной и муниципальной власти должно быть больше. Как сообщают авторы исследования, самым популярным оказался ответ: «Больше, чем сейчас», его выбрали 36,2%.Чаще так отвечали женщины, горожане в возрасте старше 60 лет, имеющие высшее образование.

22,4% опрошенных выбрали вариант «столько же, сколько сейчас». Чаще так отвечали респонденты в возрасте от 18 до 24 и от 25 до 44 лет, наемные работники и горожане с доходом выше среднего. Ответ «меньше, чем сейчас» дали 14,7% челябинцев, чаще это мужчины, жители города в возрасте от 45 до 59 лет, люди с низким уровнем достатка. Затруднились ответить 26,7%.