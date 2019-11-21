21 ноября, четверг
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Более трети челябинцев считают, что женщин во власти должно быть больше

Социологи челябинского филиала РАНХиГС провели опрос среди жителей челябинска, узнав у них, считают ли те, что женщин в органах региональной и муниципальной власти должно быть больше. Как сообщают авторы исследования, самым популярным оказался ответ: «Больше, чем сейчас», его выбрали 36,2%.Чаще так отвечали женщины, горожане в возрасте старше 60 лет, имеющие высшее образование.

22,4% опрошенных выбрали вариант «столько же, сколько сейчас». Чаще так отвечали респонденты в возрасте от 18 до 24 и от 25 до 44 лет, наемные работники и горожане с доходом выше среднего. Ответ «меньше, чем сейчас» дали 14,7% челябинцев, чаще это мужчины, жители города в возрасте от 45 до 59 лет, люди с низким уровнем достатка. Затруднились ответить 26,7%.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Партнерский проект

Мнение

Помогаем помогать

Профиль пользователя