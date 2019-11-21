Автобусный маршрут №60 в Перми будет обслуживать «Мега-Групп»

Администрация Перми подвела итоги торгов на обслуживание автобусного маршрута №60, следующего от Комсомольской площади до ДДК им. Кирова. Единственную заявку подало ООО «Мега-Групп».

Напомним, максимальная стоимость контракта составляла 10 млн руб. Организовать поездки необходимо до 30 ноября 2020 года. В будни на маршруте должно работать 12 автобусов, в выходные дни — восемь.

Сейчас «Мега-Групп» обслуживает маршруты Кировского района Перми. Компания принадлежит Сергею Караеву. Ранее перевозчик объявлял о планах расторгнуть контракты из-за нерентабельности, однако после переговоров с администрацией согласился продолжить работу.