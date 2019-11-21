Воронежский арбитражный суд счел незаконными действия конкурсного управляющего «Водмашоборудования»

Арбитражный суд Воронежской области признал незаконными действия бывшего конкурсного управляющего воронежского ОАО «Завод "Водмашоборудование"» (близко к промышленнику Олегу Малышеву) Алексея Кулясова, сообщает De facto со ссылкой на документы суда. В суд с жалобой обратились кредиторы предприятия. Им удалось доказать, что управляющий, в частности, необоснованно привлек к банкротным процедурам двух своих помощников, не предпринимал действий по взысканию аренды, не завершил инвентаризацию имущества, а также не проводил анализ сделок должника.

Напомним, господин Кулясов был освобожден от обязанностей конкурсного управляющего ОАО «Завод "Водмашоборудование"» спустя год после того, как приступил к ним. В декабре 2018 года вместо него назначили Андрея Амелина.

Напомним, банкротство завода «Водмашоборудование» продолжается более четырех с половиной лет, сейчас его имущество продается с торгов. Среди кредиторов предприятия — Сбербанк с около 100 млн руб. долга, ФНС с порядка 50 млн руб. штрафов и долгов по налогам, Россельхозбанк с около 180 млн руб.