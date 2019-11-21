У предпринимателя из Ижевска изъяли крупную партию наркотиков

Сотрудники УНК МВД по Удмуртии задержали в 40-летнего предпринимателя из Ижевска при попытке сбыта наркотиков около одного из СНТ Первомайского района. В оборудованных подозреваемым тайниках обнаружили свертки с веществом «N-метилэфедрон», сообщает пресс-служба МВД региона.

Также полицейские обнаружили более 190 грамм аналогичного наркотического вещества, упаковочный материал и электронные весы в арендованной подозреваемым квартире по ул. Пастухова. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление предпринимателю грозит лишение свободы на срок до 20 лет.