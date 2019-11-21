Renault для бизнеса

ВТБ Лизинг запустил акцию с повышенной скидкой на автомобили Renault. Модели Duster и Kaptur можно приобрести с выгодой до 10% от розничной цены, Arkana – до 6%. Предложение действительно до конца декабря. Количество автомобилей ограничено.



«Renault стабильно входит в топ-5 самых продаваемых в лизинг марок на российском рынке. Duster является самым продаваемым полноприводным автомобилем с 2013 года. Сегмент кроссоверов очень быстро растет сейчас именно в части массовых автомобилей. Мы рады предоставить актуальное предложение по приобретению этой и других моделей из линейки Renault. Создание лучших условий для наших клиентов является ключевым приоритетом стратегии ВТБ», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга АО ВТБ Лизинг.

ВТБ Лизинг занимается продажами Renault с 2012 г., за это время клиентам было передано более 6 тыс. автомобилей в финансовый и операционный лизинг. Самыми популярными моделями марки для приобретения в лизинг являются Duster, Logan, Sandero. В июле 2019 г. стартовали продажи нового Renault Arkana.