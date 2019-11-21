«Парма» осталось без центрового Арнетта Моултри

БК «Парма» покидает американский центровой Арнетт Моултри. Как сообщается на сайте клуба, стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Пермский клуб подписал форварда Арнетта Моултри в июле этого года, контракт был рассчитан на один год.

Моултри был выбран «Miami Heat» на драфте-2012 под 27-м номером. Провел 59 матчей за «Philadelphia 76ers». После ухода из NBA в 2014 году он выступал в Китае, Ливане, Турции и на Филиппинах.

Играя за «Калев», по итогам сезона Единой Лиги ВТБ 2018/2019 Арнетт стал первым по эффективности и вторым по результативности в Лиге - 19,38 очка со средним показателем эффективности 22,05 (63,1% - двухочковых), 7,2 подбора и 1 перехват в среднем за матч. В апреле 2019 года был признан игроком месяца в чемпионате Единой Лиги ВТБ.