Нижегородцам разрешили публичные акции у здания бывшего кинотеатра «Импульс»

Правительство Нижегородской области внесло изменения в перечень мест, приспособленных для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера на территории региона. Территорию у школы №134 на улице 40 лет Победы исключили из перечня. Теперь в Приокском районе жители могут собираться для проведения массовых акций у здания бывшего кинотеатра «Импульс» на проспекте Гагарина, 192.

Новая площадка у кинотеатра находится почти на 2 км ближе к городу, чем территория у школы №134. Кроме того, она в несколько раз больше: ее площадь составляет 4 тыс. кв. м против 1,4 тыс. кв. м.

Анастасия Еремина