Андрей Травников обозначил приоритеты социально ориентированного бюджета региона на 2020–2022 годы

Законопроект о бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов принят сегодня в первом чтении на 47-й сессии регионального заксобрания. Как отметил глава региона, основой документа стали поручения президента России, касающиеся реализации национальных проектов и других стратегических задач развития страны. «Мы будем обращать пристальное внимание на исполнение программы наказов избирателей и поручений губернатора; реализацию национальных проектов; реализацию знаковых и важнейших для региона программ»,— подчеркнул Андрей Травников.



Темпы прироста собственных доходов региона в ближайшие годы составят 8,9–10%. При этом консолидированный бюджет региона впервые перешагнет порог в 200 млрд руб., сообщил губернатор.

«Но, конечно, нам требуется больше, потому что есть накопившиеся проблемы, такие как обеспечение населения качественной питьевой водой, водоотведение, очистка сточных вод. Есть и крупные, знаковые задачи развития. Мы должны максимально активно участвовать в реализации национальных проектов, при этом не подходить к их исполнению формально. Если в ходе реализации нацпроекта мы видим, что необходимо предпринимать дополнительные меры, то на это придется изыскивать дополнительные ресурсы, чтобы жители региона чувствовали комплексный эффект»,— пояснил Андрей Травников.

Социально ориентированный проект бюджета депутатам сегодня представил заместитель председателя правительства Новосибирской области министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Он отметил, что документ прошел все необходимые стадии предварительного публичного обсуждения, в том числе рассмотрение на заседании правительства Новосибирской области, публичные слушания, рассмотрение в комитетах законодательного собрания региона.

Проект закона о бюджете был подготовлен с учетом прогноза социально-экономического развития региона, а также основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики.