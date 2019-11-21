«Локомотив-Кубань» в Еврокубке обыграл французский «Лимож»

В среду, 20 ноября, баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» встретился во Франции с соперником по группе В Еврокубка – командой «Лимож» из Новой Аквитании. Встреча закончилась со счетом 77:92 в пользу «железнодорожников».

Как сообщает пресс-служба кубанского баскетбольного клуба, по итогам первой четверти матча счет был 14:31 в пользу «Локо», во второй четверти российская команда увеличила счет до 32:53 и завершила игру со счетом 77:92. Теперь «Локомотив» продолжает борьбу за выход в ТОП-16 Еврокубка.

«Это очень важная победа. Не могу сказать, что мы играли блестяще, но в нашей ситуации, каждый выигранный матч - это хороший результат. Самое главное, что после сегодняшнего игрового дня мы по-прежнему сохраняем шансы на продолжение борьбы в Еврокубке и выход в ТОП-16», - сказал по итогам матча и. о. главного тренера «Локомотив-Кубань» Богдан Карайчич.

Василий Хитрых