Суд обязал структуру «Монетки» заплатить в бюджет 143,4 млн рублей налогов

Как выяснил «Ъ-Урал», структура уральской торговой сети «Монетка» – ООО «Мега-Инвест» – оспаривает в суде налоговые доначисления за 2014-2016 годы в размере 143,4 млн руб. Свердловский арбитражный суд поддержал в споре налоговую инспекцию, но «Мега-Инвест» подала апелляционную жалобу. До вступления решения суда в законную силу требование налоговиков о списании денег со счетов компании заблокировано.

Как указано в материалах дела, в 2018 году межрайонная инспекция федеральной налоговой службы (МИФНС) № 25 по Свердловской области провела выездную налоговую проверку уплаты «Мега-Инвест» налогов за 2014 – 2016 годы. По ее итогам в феврале 2019 года налоговики потребовали у «Мега-Инвест» дополнительно уплатить в бюджет 143,4 млн руб. – налог на прибыль за 2014-2016 годы, пени и штраф.

Претензии МИФНС вызвала уплата «Мега-Инвест» в 2014-2016 году 531,5 млн руб. процентов (13% годовых) по двум займам в размере 6 млрд руб., которые в 2012 и 2016 годах предоставила компании ООО «Элемент-Трейд» (головная структура «Монетки»). Эти проценты «Мега-Инвест» включила в свои внереализационные расходы, что позволило компании уменьшить чистую прибыль и, как следствие, незаконно уменьшить на 106,3 млн руб. налога на прибыль, считают налоговики.

В МИФНС указали, что «Мега-Инвест» и «Элемент-Трейд» являются взаимозависимыми лицами, поскольку у компаний один и тот же мажоритарный учредитель (ООО «РМ-Групп»). А значит сделки между ними в соответствии со ст. 105.14 Налогового кодекса РФ являются контролируемыми. При этом размер размер непогашенной контролируемой задолженности по договорам займа, заключенным с «Элемент-Трейд», составлял 2 млрд рублей на 1 января 2015 года, 3,6 млрд руб. на начало 2016 года и 3,8 млрд руб. на 1 января 2017 года.

«Так как у общества за 2014-2016 годы сумма непогашенной контролируемой задолженности превышала величину собственного капитала более чем в три раза, ООО «Мега-Инвест» обязано было на последнее число каждого отчетного (налогового) периода исчислять предельную величину признаваемых расходом процентов по контролируемой задолженности. При данных обстоятельствах доначисление налога на прибыль произведено инспекцией правомерно», - решил Свердловский арбитражный суд.

Управляющий партнер «Гин и партнеры» Кира Гин полагает, что суд при рассмотрении дела исходил из буквального толкования пункта 4 ст. 5 Налогового кодекса РФ. «Суд отнес добавленный в Налоговый кодекс РФ 1 января 2017 года пункт 8 ст. 269 Налогового кодекса РФ к положениям, устраняющим обязанности для налогоплательщиков (в части отсутствия обязанности по исчислению предельного размера процентов и включению их в состав расходов) и иным образом улучшающим их положение. Хотя напрямую, как мне представляется, данная норма уточняет понятие контролируемой задолженности, и не приводит к уменьшению расходов или уменьшению налога на прибыль организации. То есть однозначно сказать, что она относится к улучшающим положение налогоплательщика нормам, нельзя, но тут тонкий момент с толкованием самой нормы. Думаю, на этом строился процесс обжалования решения налогового органа в суде, но суд данные доводы отверг», – отмечает юрист.

Алексей Охлопков