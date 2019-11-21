В Башкирии с начала года больше всего подорожали услуги образования

Рынок платных услуг населению в Башкирии в январе-октябре текущего года в абсолютных цифрах вырос на 4% к такому же периоду 2018 года, но с учетом инфляции упал на 0,8% (до 222,12 млрд руб.), следует из данных Башстата. Лидером роста стали услуги образования: в этом сегменте расходы населения выросли на 10%, до 22,2 млрд руб. На 8% увеличились расходы на медицину (до 25,6 млрд руб.), санаторно-курортные услуги (до 4,1 млрд руб.) и услуги гостиниц (до 2,4 млрд руб.). Объем услуг в области физкультуры и спорта вырос почти на 6%, до 2,4 млрд руб. Рынок телекоммуникационных услуг — на 4,4%, до 27,9 млрд руб. На 1% вырос объем бытовых услуг — до 29 млрд руб. Сюда входят ремонт и строительство жилья, услуги автосервисов, техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования, пошив изделий. Рынок транспортных услуг (плата за проезд, услуги автостоянок, экспедиторские) остался на уровне января-октября 2018 года — 38,2 млрд руб.

Лидером по снижению доходов стал рынок жилищных услуг — он упал почти на 15%, до 12,1 млрд руб. Объем коммунальных услуг снизился на 11%, до 40,2 млрд руб., туристических (в том числе туроператоров и услуги бронирования гостиниц) — на 10%, до 3,3 млрд руб., ветеринарных на 4,7% до 392 млн руб.

Приблизительно на прежнем уровне, со снижением 0,1%, сохранился рынок услуг учреждений культуры, объем которых составил 2,1 млрд руб., отмечают в Башстате.