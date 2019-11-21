«Торонто» разорвал контракт с Майком Бэбкоком

Один из старейших клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Ливз» отправил в отставку главного тренера команды Майка Бэбкока, контракт которого действует до 2023 года. По нему тренер должен получить от клуба еще $25 млн. Отставка случилась после шести поражений подряд «Кленовых листьев», занимающих сейчас 10-е место в Восточной конференции и не попадающих в зону плей-офф. Временно исполнять обязанности главного тренера «Мейпл Ливз» будет Шелдон Киф — наставник фарм-клуба канадцев «Торонто Марлис».

О том, что Майк Бэбкок — самый высокооплачиваемый тренер НХЛ, получающий согласно контракту, рассчитанному до 2023 года, по $6,25 млн в год, больше не является главным наставником «Торонто», сообщила пресс-служба клуба. Под его руководством «Кленовые листья» проиграли шесть матчей регулярного чемпионата подряд с общим счетом 15:26. Сейчас они занимают 10-е место в таблице Восточной конференции с 22 очками после 23 матчей.

Пост главного тренера команды занял Шелдон Киф, который до этого руководил фарм-клубом «Торонто».

56-летний Май Бэбкок проводил пятый сезон в качестве главного тренера «Торонто», последние три сезона клуб выходил в плей-офф, где неизменно вылетал в первом раунде.

В преддверии текущего сезона клуб рассматривался как один из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли.

Майк Бэбкок — это единственный в истории хоккейный тренер и член «Тройного золотого клуба», сумевший завоевать Кубок Стэнли («Детройт Ред Уингс», 2008), золотые медали Олимпийских игр (сборная Канады, 2010, 2014) и чемпионата мира (сборная Канады, 2004). Кроме того, в 2016 году он выиграл Кубок мира со сборной Канады. В НХЛ, помимо «Детройта» и «Торонто», он возглавлял «Анахайм», с которым доходил до финала Кубка Стэнли (2003).

Пока не сообщается о финансовой стороне одной из самых громких отставок нынешнего сезона, ведь контракт Бэбкока действует до 2023 года, и, согласно ему, специалист еще должен получить от клуба $25 млн. Размер компенсации экс-наставнику клуба пока не разглашается.

Следующий матч регулярного чемпионата «Торонто» проведет в ночь на 22 ноября мск с «Аризоной Койотс».

Вера Мухина