На Приморском проспекте построят бизнес-центр за 6 млрд рублей

Компания JetBrains построит в Приморском районе Петербурга бизнес-центр площадью 35 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 6 млрд рублей.

Проект офисного центра, который предполагается возвести на Приморском проспекте юго-восточнее пересечения с Яхтенной улицей, был представлен на заседании градостроительного совета Петербурга. Как сообщает «Кто строит.ру», здание разместят между двумя корпусами бывшего апарт-отеля, которые фирма JetBrains переделала под офисы. Разрешенная высота для офисного центра – 40 метров, через процедуру отклонения от предельных параметров – 54 м. Общая площадь 14-этажного комплекса составит до 35 тыс. кв. м.

Ранее стало известно, что офисы в здании будут не ниже класса А.