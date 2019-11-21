ВККС не вернула статус гулявшему с голой женщиной экс-судье

Высшая квалификационная коллегия судей оставила без удовлетворения жалобу на решение региональной коллегии лишить бывшего председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова судейского статуса после скандального видео его прогулки с голой женщиной. Об этом сообщает Право.ру.

Напомним, в августе прошлого года господин Макаров попал на камеры видеонаблюдения Краснодарской АЗС в компании обнаженной блондинки. После того, как видео появилось в соцсетях и на канале YouTube, судья подал в отставку. Тогда коллегия удовлетворила прошение Макарова в полном объеме, но он практически полностью сохранил свое денежное содержание, звание судьи и гарантии личной неприкосновенности. Однако в марте этого года квалификационная коллегия судей Ставропольского края приняла решение лишить его судейского статуса.

Дарья Голякова