Суд арестовал вице-мэра Бийска, курирующего строительный комплекс

Суд по ходатайству следствия заключил под стражу заместителя главы наукограда Бийск в Алтайском крае Дмитрия Маслюка, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.

Как указывается в материалах дела, возбужденного по ч. 3 ст. 286 УК РФ, администрация Бийска и стройфирма заключили договор на строительство трех домов по программе переселения из аварийного жилья. Чиновник, по версии обвинения, процесс строительства не контролировал, а по его завершению дома с явными недоделками принял на баланс города.

«Неоднократные обращения жильцов в органы государственной и муниципальной власти не принесли никаких результатов. Граждане на протяжении шести лет проживают в опасных для их жизни и здоровья условиях. Данная ситуация вынудила людей обратиться в Следственный комитет»,— заявила госпожа Рязанцева.

Как писал “Ъ”, 19 ноября сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ провели обыски в мэрии Бийска и квартирах некоторых чиновников, в ходе которых были изъяты документы и компьютерная техника.

Подробнее об обысках читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Уголовное дело поставили к стене»

Илья Николаев