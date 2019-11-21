Гордума Ижевска безвозмездно передала Удмуртии землю под спорткомплексом «Чекерил»

Депутаты гордумы Ижевска безвозмездно передали в собственность Удмуртии земельный участок, на котором находится АУ «Спортивный комплекс "Чекерил"». Об этом сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия” с сессии городского парламента.

Также депутаты передали в собственность республики Ижевский детский дом вместе с имущественным комплексом, нежилое помещение на ул. Ломоносова, 9а, где располагается минспорт Удмуртии, управление соцзащиты населения и КСЦОН в Индустриальном районе, а также нежилые помещения по ул. 30 лет Победы, 20, и ул. Клубная, 20, занятые управлением по обеспечению деятельности мировых судей региона.