Как идет подготовка к Евро-2020 в России и какие бесплатные прогнозы на спорт дают эксперты

До старта групповой стадии 16-го первенства Европы остается еще более полугода. Несмотря на это страсти вокруг предстоящего чемпионата бушуют вовсю. В известном смысле Евро-2020 — событие беспрецедентное. Формат его проведения заметно отличается от традиционного: матчи состоятся в 12 городах на 12 стадионах. Принимающим городом России является Санкт-Петербург. Все четыре игры пройдут здесь на поле «Газпром Арены».



Интерес к Евро-2020 проявляют не только болельщики, но и бетторы. Они увлеченно изучают прогнозы на спорт от профессионалов и стараются уловить тренды. Для них, например, открыта новая возможность — 1xbet регистрация вконтакте. Здесь можно узнавать новости и прогнозы, а также делиться соображениями в комментариях. Тем же, кто любит футбол ради самого футбола, тоже создают нужные условия. Наблюдать поединки во всех ракурсах можно будет не только на трибунах. Для зрителей без билетов специально организуют фан-зоны. По словам Алексея Сорокина, в Северной столице их будет сразу две; для сравнения: во время ЧМ-2018 здесь работала только одна. Всего же из городов России уже поступило более 40 заявок на организацию в них фан-зон по случаю европейского турнира.

Глава Оргкомитета также упомянул о тысяче заявок на Fan ID. Кроме прочих привилегий, паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Вообще предполагается, что зрители будут посещать конкретный матч, не оставаясь на долгий срок, как это было в период ЧМ-2018. Еще одной новинкой на Евро-2020 являются электронные билеты.

Кстати, совсем скоро, 1 декабря начнется следующий этап продаж билетов на матчи. УЕФА строго следит за их розыгрышем, поэтому законный выкуп билетов возможен лишь на сайте Союза. Предположительно еще будет доступно около 1 000 000 билетов.

Тем же, кому не удастся «обилетиться» в декабре 2019 году, счастье, возможно, «улыбнется» в начале 2020 года. На площадке UEFA для них будет организована перепродажа билетов. Болельщики, купившие билет еще летом, смогут перепродать его здесь по номинальной цене. Большинство из них, вероятно, те, чьи команды не прошли в финальный этап чемпионата. УЕФА заранее предупреждает, что билеты, приобретенные вне Союза футбольных ассоциаций, будут недействительны. Если же вы планируете следить за прямыми трансляциями матчей, лучше скачать русскую версию 1xBet на Android, вы сможете разделить радость с друзьями и весло провести время у монитора.

По данным Оргкомитета, подготовка к Евро-2020 в России идет нормально. Недавний важный визит инспекторов из UEFA прошел вполне успешно. Очередная проверка будет менее масштабной. Она ожидается в феврале 2020 года. Еще раз внимание обратят на готовность стадиона и другие организационные моменты.

В заключение стоит напомнить о датах жеребьевки стыковых матчей (22.11.19), финальной стадии (30.11.19), а также полуфинале (26-28.03.20) и финале стыковых матчей (29-31.03.20). Кроме того, в случае необходимости, дополнительная жеребьевка финального этапа состоится 01.04.2020 г.