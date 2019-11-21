Рост цен на водительскую медкомиссию спровоцировал гигантскую очередь в наркодиспансере Уфы

Ожидаемое с завтрашнего дня повышение цен на водительскую медкомиссию спровоцировало ажиотажный спрос на эту услугу в наркологических центрах Уфы. В центре на улице 50 лет СССР, 43, по словам очевидцев, сегодня с раннего утра в очереди на получение справки стоят не менее 300 человек. Помещения центра не приспособлены для такого количества людей. Водители стоят толпами в узких коридорах и боятся выйти из здания, чтобы ее не потерять, рассказала одна из очевидцев. Часть людей стоит на улице в 15-градусный мороз. Такая же картина наблюдалась вчера, в том числе и в частных медицинских центрах города.

В течение последних нескольких дней в социальных сетях публиковались данные о существенном росте стоимости этой услуги с 22 ноября, так как для получения водительских прав обязательным становится скрининговый анализ мочи на следы нескольких наркотиков (морфина, метамфетамина, марихуаны, кокаина) и анализ крови на злоупотребление алкоголем. Официальных данных о новой цене на сайте наркодиспансера нет. В социальных сетях публиковались данные об увеличении стоимости справки для водителей категории А и В до 5,3 тыс. руб., категории С, D, E — до 7,2 тыс. руб. В настоящее время она стоит 720 руб.

Ирина Самойлова