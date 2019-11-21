Глава Ижевска: использование песка против скользкости на улицах сокращено до минимума

С начала зимнего сезона на дорогах и тротуарах Ижевска использовали около 1,2 тыс. тонн реагентов и 80 тонн песчано-соляной смеси (ПГС) для устранения скользкости. Если бы дорожные службы использовали только ПГС, то ее расход на сегодня составил бы уже 6 тыс. тонн, рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» 20 ноября.

«В связи с погодными условиями особое внимание уделяется ликвидации гололеда в зонах пешеходных переходов, на тротуарах и остановочных комплексах. Там, где тротуар менее 2,5 м и невозможен проезд малогабаритной техники, работы проводятся вручную. Для борьбы с наледью используются преимущественно химические реагенты. Подрядчики стараются максимально снизить количество песка, который высыпается на улицы города. Это позволит сделать город чище, снизить затраты на вывоз снега, уборку смета, чистку ливневок»,— отметил господин Бекмеметьев.