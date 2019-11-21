Около 200 млн рублей направлено на финал реставрации нового здания самарского театра кукол

Фото: Самарская губернская дума

Реконструкция здания бывшего ресторана «Аквариум» в Самаре завершена на 81%. Об этом сообщает Самарская губернская дума по итогам выездного совещания фракции «Единая Россия» с комитетом по культуре, спорту и молодежной политике регионального парламента.

«В 2019 году на этот объект предусмотрено 198 млн руб. бюджетных средств. Планируется, что новая сцена будет готова к марту 2020 года»,- говорится в сообщении.

Историческое здание бывшего ресторана «Аквариум» построено в начале XX века. Оно находится на ул Самарской. В советский период в его помещениях располагался театр юного зрителя. Впоследствии здание пришло в негодность. С 2014 года в нем проводится реконструкция. После ее завершения в здание переедет Самарский театр кукол.

Георгий Портнов