«Почта России» модернизировала 58 отделений в Челябинской области

В этом году «Почта России» модернизировала 58 объектов своей сети. В 44 из них проведен ремонт в рамках проекта «Доступная среда» (адаптация для маломобильных групп населения), еще в 14 – текущий ремонт, сообщает пресс-служба почтового оператора.

По программе «Доступная среда» модернизация проведена в отделениях в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Коркино, Копейске, Озерске, Кыштыме, Карталах, Усть-Катаве, Еманжелинске, Верхнеуральске, Бредах, Варне, селах Сосновского, Агаповского и Еткульского районов.