Мэрия Новороссийска на торгах продает четыре нежилых здания за 23,7 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила о начале открытого аукциона по продаже нежилых помещений, а также земельных участков, расположенных на территории города, а также в станице Натухаевской. Торги имущества общей стоимостью 23,7 млн руб. пройдут в электронной форме, сообщили в мэрии.

Первым лотом на аукцион выставлено нежилое подвальное помещение площадью 121,7 кв. м по улице Пролетарской, 8. Его начальная стоимость составляет 2,9 млн руб. без учета НДС. Вторым лотом реализуется нежилое помещение площадью 94,4 кв. м по улице Сакко и Ванцетти, 18/1. Его начальная стоимость – 2,5 млн руб. (без учета НДС).

Третьим лотом по начальной цене 14,3 млн руб. (без учета НДС) продается нежилое здание площадью 476,4 кв. м, с земельным участком площадью 2075 кв. м на углу улиц Уступной и Просечной. При этом стоимость здания без учета налога составляет 8,9 млн руб., а стоимость участка – 5,4 млн руб.

Кроме того, в станице Натухаевской мэрия Новороссийска продает баню площадью 434,4 кв. м, гараж площадью 103,8 кв. м и земельный участок площадью 2608 кв. м. Начальная стоимость имущества без учета НДС 4 млн руб. При этом отдельно начальная цена земельного участка составляет 1,4 млн руб.

Василий Хитрых