СКР выявил новые хищения при строительстве космодрома Восточный

Следственный комитет России (СКР) подтвердил возбуждение двух новых уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный. Ранее об этом писал “Ъ” со ссылкой на источники. Речь идет о махинациях более чем на 240 млн руб.

По версии следствия, с ноября 2018-го по май 2019 года руководство одного из предприятий-подрядчиков предоставило в управление федерального казначейства Татарстана сведения о необходимости платы по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись, а также подложные финансово-хозяйственные документы.

Оба уголовных дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По данным “Ъ”, в возбужденных делах подозреваемых или обвиняемых пока нет. О них не сообщает и СКР.

Как стало известно “Ъ”, махинации были выявлены при начатом весной 2019 года строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара». Проект оценивается в 100 млрд руб. и должен быть сдан в 2022 году.

Подробнее о выявленных хищениях — в материале “Ъ” «C Восточного запустили новые дела».