«Одноклассники» запустили аккаунты для предпринимателей

Социальная сеть «Одноклассники» запустила бизнес-профили, сообщил “Ъ” ее представитель. В личных аккаунтах появился набор инструментов для ведения бизнеса и продажи товаров, пользователи смогут создавать витрины, добавлять контентные блоки над лентой новостей и кнопки связи с предпринимателями, а также анализировать активность аудитории на своей странице. Ранее такие функции были доступны только группам в социальной сети.

По данным самой социальной сети, бизнес в ней ведет более 1 млн человек. «С запуском бизнес-профилей мы сделали еще один шаг в развитии экосистемы для малого бизнеса и предпринимателей. Теперь личный профиль в соцсети можно превратить в полноценный канал продаж и страницу для ведения бизнеса. Новый инструмент будет полезен тем, чей бизнес держится на имени специалиста, например репетитора, кинолога или тренера по фитнесу»,— сообщил генеральный директор «Одноклассников» Антон Федчин.

Юлия Степанова