РКЦ «Прогресс» начал испытания «Союз-5»

На самарском РКЦ «Прогресс» стартовали испытания баков первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической сфере.

«Баки для первой ступени “Союза-5” уже изготовили, сейчас они проходят испытания», — цитирует информационное агентство слова источника.

Сроки окончания испытаний не сообщаются. Ранее генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал СМИ о старте изготовления на предприятии отдельных частей баков перспективной ракеты-носителя «Союз-5». В тот период производилась пошаговая разработка конструкторской документации и создание систем и двигателей второй ступени.

Георгий Портнов