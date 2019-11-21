Объем выданных в Ростовской области автокредитов вырос на 17%

За десять месяцев этого года объем выданных автокредитов в Ростовской области составил 15,32 млрд руб., что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает НБКИ. Аналогичный рост за год показал и объем кредитов на покупку автомобиля на Ставрополье, однако абсолютный показатель составил всего 9,95 млрд руб.

Лидером среди южных регионов по объему выданных автокредитов стал Краснодарский край, став пятым в общероссийском рейтинге с показателем 23,41 млрд руб. При этом за год показатель вырос на 23,4%.

Самые большие объемы выданных автокредитов в регионах РФ были отмечены в Москве (68,34 млрд. руб.), Московской области (45,24 млрд. руб.) и Санкт-Петербурге (44,29 млрд. руб). При этом самый высокий рост объемов выданных автокредитов в январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования был зафиксирован в Калужской (+38,9%), Волгоградской (+38,3%) и Рязанской (+36,5%) областях.

В целом по России в январе-октябре 2019 года сумма выданных автокредитов составила 598,5 млрд. руб., увеличившись на 18,4% в сравнении с прошлогодним показателем.

Дарья Голякова