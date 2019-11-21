В Курганской области сотрудница турфирмы присваивала деньги клиентов

Шадринский районный суд вынес обвинительный приговор сотруднице туристической фирмы, которая принимала от клиентов деньги за туры, однако путевки им не предоставляла, а присваивала себе, не собираясь выполнить обязательства. Как сообщают в прокуратуре Курганской области, сумма ущерба составила более 600 тыс. руб., потерпевшими признаны 13 человек.

С учетом того, что у подсудимой трое малолетних детей, суд назначил ей пять лет лишения свободы, дав отсрочку до достижения 14-летия младшим ребенком. Гражданские иски потерпевших полностью удовлетворены. Приговор не вступил в силу.