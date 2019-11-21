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В Краснодаре на двух Северных мостах отремонтируют деформационные швы

С понедельника, 25 ноября, в столице Кубани начнется ремонт деформационных швов на Северных мостах. Как сообщили в мэрии, дорожные рабочие планируют уложиться в десять суток. Работы будут производиться с 11 часов вечера до пяти часов утра, чтобы не создавать заторы.

На время проведения ремонты движение транспорта через путепроводы по улице Северной планируют ограничить. Работы включают в себя восстановление резиновых компенсаторов деформационных швов, которые защищают конструкции путепровода от влаги, льда и мусора, а также помогают продлить срок эксплуатации строительных материалов и конструкций моста.

Василий Хитрых


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