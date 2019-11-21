В Татарстане в декабре заложат первый в России корабль на сжиженном природном газе

В декабре 2019 года на Зеленодольском заводе имени Горького, входящем в судостроительную корпорацию «Ак Барс», запланирована закладка первого в стране корабля на сжиженном природном газе (СПГ), сообщает ТACС со ссылкой на гендиректора корпорации Рената Мистахова.

По его словам, проект судна будет заложен при поддержке Татарстана. Сдача корабля планируется в следующем году. При этом кто будет эксплуатировать судно, пока неизвестно. Решение по лизингополучателю в данный момент не принято.

«Мы встречались с министерствами, сейчас к другим областям еще, которые имеют свои выходы на реку Волгу, [выходим] с предложением о серийном строительстве судна «Чайка 150». Если в целом заинтересуется Приволжский округ, то тогда машина была бы серийной, а когда машина серийная, она всегда дешевле», — отметил господин Мистахов.

Он добавил, что речь идет не только о строительстве, но и об обучении персонала и об обслуживании судов.

Напомним, что в октябре завод подписал с «Газпромом» соглашение о строительстве судна на СПГ и организации на нем пассажирских перевозок.

"Ъ-Казань"