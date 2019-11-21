В 2019 году в модернизацию сельхозтехники в Удмуртии вложили 1,83 млрд рублей

За январь-октябрь 2019 года в модернизацию машинно-тракторного парка АПК Удмуртии вложили 1,83 млрд руб. Это на 35 млн руб. больше, чем за весь прошлый год, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

За обозначенную сумму в республику поставили 664 новых сельхозмашин и оборудования. Из них 110 тракторов, 26 зерноуборочных и 32 кормоуборочных комбайнов, 222 прицепных агрегатора и другое оборудование.

«За десять месяцев текущего года по федеральному лизингу приобретена техника на сумму 151 млн руб., по коммерческому – на 804 млн руб. На компенсацию этих расходов селянам из регионального бюджета выделено 101, 3 млн руб. На сегодня эти субсидии полностью доведены до хозяйств»,— говорится в сообщении Минсельхоза РФ.