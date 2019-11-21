В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Сегодня, 21 ноября, а также в пятницу, 22 ноября, местами в Краснодарском крае и, в частности, в самом Краснодаре ожидается усиление северо-восточного и восточного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду.

Как сообщают в ГУ МЧС по региону, на Черноморском побережье северо-восточный ветер усилится до 18-23метров в секунду, а в дальнейшем - до 25-30 метров в секунду.

Объявлено предупреждение о ветровом сгоне воды. По сообщению группы морского прогнозирования ОМЧП «Северо-Кавказского УГМС» с 7-10 часов утра и до конца четверга по восточной половине Азовского моря (от Таганрога до Приморско-Ахтарска) ожидается ветровой сгон воды. В районе Таганрога он дойдет до неблагоприятных отметок и ниже, в районе Ейска, Должанской и Приморско-Ахтарска - близко к неблагоприятным отметкам.

По информации синоптиков, 21 ноября на территории Краснодарского края местами ожидаются небольшие осадки, в горах будет идти снег. В отдельных районах края возможен гололед. Температура воздуха днем ожидается в пределах 0…+5°.

Василий Хитрых