В военном городке в Чебаркуле ввели режим повышенной готовности из-за отключения отопления

Управление МЧС России по Челябинской области ввело режим повышенной готовности в военном городке в Чебаркуле. Там с 17 ноября в результате многочисленных порывов на теплотрассе было нарушено теплоснабжение и горячее водоснабжение 14 многоквартирных жилых домов. Над устранением аварии работают три бригады ремонтников от Минобороны России, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Утром 21 ноября в военный городок приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Накануне, 20 ноября, чтобы не допустить размораживания системы отопления во всех подъездах и подвалах жилых домов, попавших под отключение, установлены тепловые пушки. Из резерва муниципального образования также используются 46 конвекторов и 20 тепловых вентиляторов. Приведены в готовность пять пунктов временного размещения на 210 человек и две дизельные электростанции.