В Глазове сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус ПАЗ загорелся напротив дома №27 по ул. Революции в Глазове около 17:40 20 ноября. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. Пострадавших нет, ведется расследование.

«По предварительным данным, в момент возгорания автобус находился в неподвижном состоянии ввиду поломки. Пассажиров в автобусе не было»,— говорится в сообщении УГИБДД. Установлено, что компания, владевшая автобусом, имеет необходимую документацию для перевозки пассажиров, а само транспортное средство имеет справку о прохождении техосмотра.