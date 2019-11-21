Два вице-мэра Челябинска ушли в отставку

Заместитель главы Челябинска по финансовым вопросам Елена Мурзина уволилась со своего поста и назначена советником главы города на общественных началах. Вице-мэр - руководитель аппарата администрации Евгений Шинин также подал в отставку и стал советником главы города на общественных началах. Об этом сообщил в своем telegram-канале начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.

Исполняет обязанности заместителя главы города по экономике и финансам Ирина Кузнецова, возглавлявшая ранее городской комитет финансов. Обязанности заместителя главы города - руководителя аппарата поручены Валерию Смирнову, работавшему ранее начальником управления организационной и контрольной работы.

Елена Мурзина и Евгений Шинин покинули посты заместителей главы с 20 ноября.