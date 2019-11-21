Пассажиропоток «Гагарина» на 26% превысил загрузку старого аэропорта

За три месяца работы новый саратовский аэропорт «Гагарин» обслужил 173502 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

С 20 августа, когда аэропорт официально начал работу, на внутрироссийских рейсах было обслужено 164708 пассажиров, на международных направлениях трафик составил 8794 человек. Совершено более 1,8 тыс. взлетно-посадочных операций.

Пассажиропоток аэропорта «Гагарин» за три месяца превысил загрузку старого аэропорта Саратова (Центральный) за аналогичный период 2018 года на 26%. Рекордное количество пассажиров в сутки с момента открытия было зафиксировано 31 октября – 2829 человек на прилет и вылет.

Перевозку пассажиров выполняли авиакомпании «Аэрофлот», S7, Utair, Nordwind, Pegas Fly, Rusline, «Победа», «ИрАэро» и Royal Flight.

Марина Ковалева