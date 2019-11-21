Кировская область и Удмуртия могут объединить усилия по приобретению авиапарка

Власти Кировской области и Удмуртии ведут переговоры о объедении усилий по приобретению авиапарка в лизинг для решения проблемы региональных авиаперевозок. Об этом «Интерфаксу» рассказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

«Может быть, будем искать решения, объединившись с соседними регионами. Ведь очень многие попали в такие ситуации, когда были и авиаотряды, и самолеты, и люди еще остались профессиональные. Мы с Ижевском ведем переговоры, с Коми — о том, чтобы даже если не совместную авиакомпанию создать, то, может быть, понять, как можно привлечь самолеты в лизинг. Если бы нам удалось на троих, на четырех субъектов начать восстанавливать региональные сообщение, дело бы сдвинулось»,— отметил господин Васильев.

Губернатор добавил, что Кировская область активно развивает свой аэропорт, рассчитывая на возобновление рейсов с регионами-соседями. «Знаковые для нас объекты — это Татарстан, Самара, Екатеринбург. А эти регионы — это авиационные хабы, и прямое сообщение с ними повысило бы мобильность людей»,— подчеркнул Игорь Васильев.