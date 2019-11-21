Защитой прав дольщиков в Прикамье займется рабочая группа

В Пермском крае создадут рабочую группу по защите прав дольщиков, которая займется развитием законодательства о долевом строительстве, восстановлением нарушенных прав участников строительства, а также расселением аварийного жилья.

Как пояснили в краевом минстрое, рабочая группа будет координировать совместную деятельность органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края в жилищной политике.

Летом в федеральном законодательстве произошли изменения — теперь достройкой проблемных объектов будет заниматься государственный Фонд защиты дольщиков. Средства на строительство должны поступить из федерального и регионального бюджетов. По каждому объекту Фонд должен принять решение о способе достройки: компенсационные выплаты или достройка за счет средств фонда. В то же время в Пермском крае продолжают действовать региональные меры поддержки дольщиков. Всего за два года в Пермском крае удалось ввести в эксплуатацию девять проблемных домов, в которые смогли заехать 1150 семей.

Процесс расселения аварийных домов в Пермском крае тоже совершенствуется — увеличиваются темпы ликвидации непригодного жилищного фонда. До 2021 года в регионе ликвидируют более 220 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные жилые помещения переедут 12 тыс. человек. 7 тыс. человек расселят в рамках национального проекта, еще 5 тыс.— в ходе реализации региональной адресной программы.