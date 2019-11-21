Задержаны контрабандисты, переправившие за границу лес на 600 млн рублей

В Сибири ликвидирован крупный канал контрабанды леса в страны ближнего зарубежья, через который удалось переправить за рубеж древесину на 600 млн руб. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержать контрабандистов удалось в ходе совместной операции МВД, ФСБ и прокуратуры.

Двое подозреваемых, мужчина и женщина, изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организации на поставку лесоматерилов, рассказала Ирина Волк. В Новосибирске и Томске правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов, в ходе которых изъяты документы, оргтехника, печати различных юридических лиц, банковские карты и около 8 млн руб. наличными. Кроме того, на участке госграницы России в Омской области силовики задержали груженый древесиной автомобиль. «Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сказала Ирина Волк.

Константин Воронов