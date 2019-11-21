Выявлено нарушения трудовых прав сотрудников ООО «Икар-Авто»

Директору ООО «Икар-Авто», которое занимается пассажирскими перевозками, внесено представление в связи с выявленными нарушениями трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что время, затраченное сотрудниками организации на проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, а также время следования от рабочего места до места проведения осмотра и обратно в рабочее не включалось и не оплачивалось, что нарушало права работников организации.

Марина Ковалева