Новосибирская область увеличила софинансирование программы субсидирования авиарейсов в четыре раза

Новосибирская область увеличила объем финансового участия в госпрограмме субсидирования региональных авиаперевозок в 2020 году более чем в четыре раза. Как сообщила пресс-служба аэропорта Толмчаево, объем софинансирования увеличен со стороны региона с 87,53 млн руб. в 2019 году до 367,53 млн руб.

По данным аэропорта, субсидироваться будут 19 маршрутов из Новосибирска, по 14 из них уже выполнялись полеты прежде: Воронеж, Горно-Алтайск, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Пермь, Северо-Енисейск, Стрежевой, Сургут, Томск, Ханты-Мансийск и Салехард. Также добавлены новые направления: Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск и Ульяновск.

«Эффективность использования средств федерального бюджета на программы субсидирования перевозок при их комбинировании в хабе повышается на 15-20%. Это обеспечивается снижением удельной суммы субсидии на одного перевезенного пассажира за счет более высокой заполняемости рейсов»,— говорится в сообщении аэропорта.

В 2019 году трансферный пассажиропоток аэропорта увеличится до 1,8 млн человек (+32%), его доля превысит 27%. С 2014 года количество комбинаций трансферных стыковок через Толмачево увеличилось в шесть раз и достигло 2,3 тыс.

Оксана Павлова