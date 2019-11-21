Незаконно выдававшая кредиты под залог автомобилей организация из Саратова оштрафована на 250 тысяч рублей

По решению суда ООО «Альянс Авто-Лизинг Саратов» назначен штраф в размере 250 тыс. руб. за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов (ст. 14.56 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что организация незаконно выдавала физическим лицам займы под залог транспортных средств. ООО одновременно заключало два договора купли-продажи и лизинга транспорта с клиентом. В соответствии с документами собственник передавал обществу автомобиль по цене значительно ниже рыночной и получал на руки денежные средства. Граждане также передавали ООО «Альянс Авто-Лизинг Саратов» паспорта заложенных машин.

После погашения обязательств и выплаты процентов организация аннулировала договоры, документы на автомобили возвращались владельцам.

ООО «Альянс Авто-Лизинг Саратов» заключило 30 договоров возвратного лизинга, которые, по мнению надзорного органа, обладают признаками притворности.

Марина Ковалева