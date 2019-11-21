В Омске отменен приговор трем бывшим чиновницам, осужденным за взятки

Омский областной суд отменил обвинительный приговор трем бывшим сотрудницам департамента имущественных отношений мэрии, которые обвинялись во взятках. Как рассказали в пресс-службе облсуда, дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Омска.

Приговор Светлане Парадеевой, Надежде Журовой и Елене Гусевой вынесли в сентябре 2018 года. По ст. 290 УК (взятка) им назначили от двух до трех лет заключения в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания экс-чиновницам запретили два с половиной года занимать должности в госоорганах. После оглашения приговора экс-сотрудниц мэрии взяли под стражу в зале суда. Адвокаты обжаловали несправедливый, на их взгляд, приговор. Его отмены защита добивалось больше года.

В сентябре 2016 года силовики отчитались о ликвидации преступной группы в мэрии Омска, в которую входили сотрудницы департамента имущественных отношений. Согласно фабуле дела, подозреваемые получали от предпринимателей взятки на сумму 250-650 тыс. руб. за продление сроков аренды земельных участков. По подсчетам следствия, в 2015-2016 годах чиновницы получили от семи арендаторов денежные вознаграждения на 3,3 млн руб. Расследование уголовного дела завершилось в конце 2017 года.

Константин Воронов