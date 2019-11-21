Мэрия Новосибирска будет реформирована в 2020 году

Глава Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал административную реформу мэрии в следующем году. По словам градоначальника, планируется создать два управления, перераспределить обязанности между департаментами и ввести в их состав действующие комитеты. «Оговорюсь сразу, штатная численность не увеличится. Будет проведена оптимизация, перераспределение кадров и функционала между подразделениями»,— написал мэр на своей странице в Facebook, отметив, что проект решения внесут на рассмотрение горсовета.

Планируется, что в 2020 году появится управление по общественным пространствам, которое вольется в структуру департамента культуры, спорта и молодежной политики. В его задачи войдет развитие зеленых зон, сохранение лесов и участие в нацпроекте по формированию комфортной городской среды. В введение нового управление передадут МКУ «Горзеленхоз».

Обязанности управления по жилищным вопросам разделят между двумя структурами: департаменту социальной политики передадут функции по обеспечению жильем льготных категорий граждан, а департаменту строительства и архитектуры — по расселению аварийного жилого фонда и развитию застроенных территорий. Помимо этого будут сформированы отделы по комплексному устойчивому развитию территорий и по организации подготовки площадок и сноса.

В департамент строительства, где будет создано управление архитектурно-художественного облика, войдет комитет рекламы и информации. В состав департамента по ЧС и мобилизационной работе включат действующий комитет по взаимодействию с административными органами.

Юлия Сасевич