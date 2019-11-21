Дальневосточная компания потребовала банкротства «Сибгипрозолото»

ООО «Дальневосточная компания цветных металлов» обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании банкротом АО «Сибирский проектно-изыскательный институт драгоценных металлов» («Сибгипрозолото»). Как следует из данных суда, просроченная задолженность предприятия составила, 17,8 млн руб. Суд пока не нДата рассмотрения заявления пока не назначена.

Институт образован в 1951 году постановлением совета министров СССР. В портфеле организации: проект расширения ГОКа «Высочайший», рабочий проект развития ГОКа «Эльдорадо», рабочий проект отработки Васильевского золотодобывающего рудника и др. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% «Сибгипрозолото» принадлежит предпринимателю Ивану Чеботаеву.

Оксана Павлова