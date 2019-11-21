Пермская IT-компания привлекла крупного инвестора

Инвестиционное товарищество «Экспокапитал Оверсиз» (входит в ExpoCapital) 19 нояября стало владельцем 7,28% в пермском ООО «Платфомни», которое управляет интернет-аптекой Megapteka. Megapteka позволяет сравнивать цены на лекарства, БАДы, косметические продукты, средства гигиены и пр. в аптечных сетях в 70 регионах и бронировать заказ в ближайшей точке. Основным партнером Megapteka, по данным ее сайта, выступает пермская аптечная сеть «Планета здоровья» Александра Броварца (включает 1,7 тыс. точек). Сервис также сотрудничает с сетями ГК «Эркафарм», включая «Самсон-Фарма», «Доктор Столетов» и др.

ExpoCapital — фонд владельца Экспобанка Игоря Кима, чье состояние Forbes в 2011 году оценивал в $500 млн. ExpoCapital располагает $100 млн для инвестиций в высокотехнологичные проекты.

Одновременно с фондом 3,64% «Платфомни» получило ООО «Юрфит». Эта компания принадлежит АО «Д2 Страхование», чьим мажоритарным акционером также указан господин Ким.

Основной владелец «Платфомни» — Андрей Хусид с долей 31,21%. Среди других учредителей — Олег Шадрин (18,65%), Дмитрий Чирков (17,79%), Дмитрий Сутормин (12,94%), Евгения Наумова (4,33%) и Артем Филимонов (4,15%).

«Я рад, что «Мегаптека» быстро растет, и привлекла очередной раунд от такого квалифицированного и профессионального фонда» - сообщил «Ъ-Прикамье» господине Сутормин.