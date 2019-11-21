«Энергия холдинг» наладит в Кузбассе производство комплектующих для горно-шахтного транспорта

Компания «Энергия холдинг» инвестирует 177,4 млн руб. в запуск в Кузбассе производства комплектующих промышленного электроаккумуляторного взрывозащищенного транспорта для рудников и шахт. Для реализации проекта компания привлекла средства Фонда развития промышленности в размере 132 млн руб.

По данным компании, сейчас 100% электроаккумуляторного оборудования шахтного транспорта импортируется в Россию. «Реализация проекта позволит снизить зависимость от импорта, осуществить постепенный переход горнодобывающих компаний от дизельного транспорта к более эффективному, экологичному и дешевому в эксплуатации электроаккумуляторному»,— сообщает ФРП. Кроме того, перевод шахтного транспорта на электрическую тягу позволяет горнодобывающим компаниям существенно повысить безопасность и сократить расходы на строительство и обслуживание вентиляции шахт за счет снижения выбросов выхлопных газов.

Предприятие планирует ежегодно экспортировать не менее 20% выпускаемого шахтного транспорта в Казахстан, Польшу, Чехию и Китай.

Оксана Павлова