«Искитимцемент» планирует в 2020 году увеличить поставки готовой продукции на 6-7%

АО «Искитимцемент» (Новосибирская область) планирует увеличить отгрузки готовой продукции потребителям на 6-7% в 2020 году, сообщила пресс-служба предприятия. По данным компании, за десять месяцев этого года «Искитимцемент» выпустил 878 тыс. т цемента (–4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

Потребителям отгружено 870 тыс. т готовой продукции (–4,9%). При этом 88,5% произведенного цемента было направлено организациям строительной отрасли Сибирского федерального округа. Всего в 2019 году «Искитимцемент» планирует реализовать около 1 млн т цемента, говорит генеральный директор предприятия Владимир Скакун.

Как ранее сообщала пресс-служба завода, в 2018 году предприятие изготовило 1,018 млн т и реализовало 1,01 млн т цемента — на 1,4% и 2,2% меньше, чем в 2017 году.

Сырьевой базой завода является Чернореченское месторождение известняков и глинистых сланцев. «Искитимцемент» поставляет продукцию строителям Новосибирской области и Алтайского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Кемеровской, Омской, Томской, Тюменской и Курганской областей, цемент экспортируется в Казахстан. Выручка предприятия в 208 году составила 4,1 млрд руб., чистый убыток — 372,4 млн руб.

Оксана Павлова