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Хотят ли банки снижения ставки ЦБ

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Прогноз главы ВТБ Андрея Костина о том, что ЦБ в декабре 2019 года не будет снижать ключевую ставку, можно рассматривать в том числе и как пожелание: при умеренном спросе на кредиты, ограниченном в первую очередь общеэкономической неопределенностью и кризисом доверия в экономике, удешевление денег лишь снизит банковскую маржу. Отметим, на форуме практически не обсуждалось важнейшее решение ЦБ последних недель по «нерейтинговому» принципу реализации в РФ принципов надзора «Базель 3,5», который высвободит значительную часть капитала банков для кредитования,— это еще раз подчеркивает, что проблемы с корпоративным кредитом в РФ вряд ли связаны со стоимостью денег как таковой.

Дмитрий Бутрин


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